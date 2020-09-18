Тарзан записал короткое видеообращение к подписчикам
Поклонников звездной пары уже несколько дней лихорадит из-за вскрывшейся измены Сергея Глушко.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; Instagram @tarzan___official
Стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, выложил на своей странице в Instagram видео с обращением к своим поклонникам. В ролике шоумен пообещал сообщить им что-то совсем скоро.
«Друзья, завтра я сделаю очень важное заявление. Следите за лентой. Всем хорошего дня!» — сообщил он.
Возможность комментировать свою публикацию Тарзан предусмотрительно закрыл. После выложенного им видео с признанием в измене на него обрушился поток негатива со стороны простых пользователей и фанатов певицы Наташи Королевой. Позже он удалил резонансный пост.
Скандал с участием Тарзана случился несколько дней назад после обращения Наташи Королевой в полицию. Она сообщила о краже из дома дорогих драгоценностей и наличных денег. Позже стало ясно, что в ее отсутствие муж принимал дома двух женщин для любовных утех. Одна из них — актриса Анастасия Шульженко. Девушка заявила, что на самом деле между ними уже полтора года продолжаются тайные встречи.
Ранее 5-tv.ru писал, что любовнице Тарзана может грозить еще один тюремный срок.
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