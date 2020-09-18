Россиянин на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

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Марина Неруцких
Срочная новость 205

По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет.

Россиянин на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве. Как сообщают в американском посольстве, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Самого посла в здании резиденции в это время не было.

По данным РИА Новости, за рулем машины был гражданин России.

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