Россиянин на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве
По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве. Как сообщают в американском посольстве, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Самого посла в здании резиденции в это время не было.
По данным РИА Новости, за рулем машины был гражданин России.
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