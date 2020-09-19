Двойная жизнь: Как мастер по ремонту мотоциклов стал почтальоном Печкиным

Петербургские аниматоры испугались конкуренции — Петры и Екатерины стоят без дела, пока туристы фотографируются… с почтальоном Печкиным! Мужчина неожиданно стал городской достопримечательностью. Мастер по ремонту мотоциклов как-то взялся отвезти посылку, и тогда друзья заметили, что он похож на героя известного мультфильма.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский убедился — сходство поразительное. Подробности в репортаже.

«Это я… Принес заметку про вашего мальчика».

В образе из мультфильма он бывает только по особым случаям. В основное, рабочее время — не посылки развозит, а сыплет искрами.

Мастер по ремонту мотоциклов — последние месяцы он живет двойной жизнью. Хотя экранного почтальона в нем заподозрили друзья — еще несколько лет назад.

«Говорили: высокий рост, длинный нос — почтальон Печкин. Похож и похож», — смеется Дмитрий Сидоркевич.

А вот коллеги по гаражу и не подозревали, какие таланты скрывает в себе мастер.

«Это оказалось очень неожиданным. Никогда не сравнивали с Печкиным, пока не приобрел плащ», — говорит владелец мастерской по ремонту мотоциклов Алексей Вострокнутов.

Тот самый плащ оказался ключевым предметом, чтобы завершить образ героя.

«Повезло, что знакомый продавал».

Благодаря нехитрому реквизиту за считанные мгновенья мастер Сидоркевич превращается в почтальона.

«Больше для Игоря Иваныча не нужно ничего — классический почтальон!»

От прототипа он оставил в себе все самое лучшее. В отличие от занудного крючкотворца петербургский почтальон совсем не вредный. Ведь у него есть мопед.

На персональном транспорте с непременной посылкой он быстро стал знаменитостью.

«Узнают, вон Печкин поехал. Водители встречающиеся фотографируют сходу, потом в интернет выкладывают».

Блогеры расчехляют свои фоторужья. Поймать его — словно новая петербургская забава. Освоившись в роли медийного персонажа почтальон и сам пошел в народ.

Двойник печкина поневоле стал городской достопримечательностью. Стоит появиться в центре, так все сразу тянут свои телефоны. Ну как не сделать селфи с почтальоном, которого из Простоквашино занесло в Петербург.

Сфотографироваться с ним рвутся не только дети. А вполне взрослые поклонники и особенно поклонницы. Вот только безотказный почтальон столкнулся с жестоким рынком нелегальных аниматоров. Исторические и мультяшные персонажи, которые пристают к прохожим ради недешевых снимков, тут же заподозрили конкурента.

«Петры и Екатерины очень агрессивно реагируют. Я этим развлекаюсь. Я им не конкурент. Максимум перенимаю публику».

Он никогда не берет денег с прохожих и со всеми позирует бесплатно. Добрый почтальон — этот образ у него от души.