Как Хабаровск готовился к удару «большой воды»
Гребень паводка сместился из Еврейской автономии в Хабаровский край. Основной удар стихии пришелся на столицу региона.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
На Хабаровск идет большая волна — гребень паводка сместился из Еврейской автономии в соседний край. Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку. Основной удар стихии придется на столицу региона — уже затоплены пригороды и прибрежные районы.
В городе завершают строительство защитных дамб и установку насосов.
Хватит ли этого, чтобы противостоять стихии, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера. Подробности в репортаже.
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