Как Хабаровск готовился к удару «большой воды»

На Хабаровск идет большая волна — гребень паводка сместился из Еврейской автономии в соседний край. Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку. Основной удар стихии придется на столицу региона — уже затоплены пригороды и прибрежные районы.

В городе завершают строительство защитных дамб и установку насосов.

Хватит ли этого, чтобы противостоять стихии, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера. Подробности в репортаже.