Якутское кино и чукотский охотник: В Сочи назвали победителей кинофестиваля «Кинотавр»

В Сочи прошла церемония закрытия 31-го кинофестиваля «Кинотавр». Церемония награждения состоялась в Зимнем дворце черноморского города в пятницу, 18 сентября.

Главный приз фестиваля получил фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова, повествующий о судьбе якутской знахарки-отшельницы. Исполнительница главной роли Валентина Романова-Чыскыырай стала обладательницей приза за лучшую женскую роль. Актриса призналась, что очень благодарна режиссеру за возможность импровизировать в кадре, однако посетовала, что в фильме он не дал ей исполнить песню. Поэтому она спела прямо со сцены Зимнего театра.

Лучшим актером жюри признало коренного жителя Чукотки Владимира Онохова, сыгравшего в картине «Китобой» режиссера Филиппа Юрьева. А самого создателя фильма наградили за лучшую режиссуру. До этого картина о юном чукотском охотнике уже удостоилась главного приза в параллельной программе Венецианского фестиваля.

По признанию Юрьева, переживания, которые он испытал на «Кинотавре», не сравнимы ни с чем.

«Все что я сейчас переживал гораздо более нервно, чем в Венеции. Здесь ты приезжаешь такой, и все думают: „В Венеции наградили, ну посмотрим, что у вас там“. Невероятные нервы, постоянно, каждый день, не могу от этого избавиться, каждый раз в финале это счастье, потому что видишь реакцию», — сказал режиссер 5-tv.ru.

В номинации «Лучшая музыка» приз достался фильму «Человек из Подольска» Семена Серзина. Самой удачной операторской работой признана картина «Трое» Анны Меликян.

Приз за лучший сценарий получил режиссер и сценарист Иван И. Твердовский — за картину «Конференция» о теракте в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

«Я считаю, что любой приз „Кинотавра“ — это очень престижно. Это главный российский кинофестиваль, поэтому, конечно, я счастлив, что есть приз. Для меня это не основная моя профессия, но я написал пять полнометражных сценариев и очень рад, что жюри отметило мою работу», — поделился своими эмоциями Твердовский.

Приз зрительских симпатий достался картине режиссера Оксаны Карас «Доктор Лиза». Фильм рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки — врача и общественного деятеля. Главную роль в картине сыграла Чулпан Хаматова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олеся Судзиловская отдохнула во время кинофестиваля «Кинотавр» и сделала фото в купальнике.