«В сознании пока что»: медсестра об отравившемся хлором в бассейне ребенке
Следственный комитет по Санкт-Петербургу по факту ЧП в спорткомплексе возбудил уголовное дело.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Медсестра реанимационного отделения петербургской больницы, куда доставили одного из пострадавших в результате отравления хлором в бассейне спорткомплекса детей, рассказала о состоянии пациента. По ее словам, ребенок находится в сознании на кислородной поддержке.
«У нас только один лежит. (Состояние — Прим.ред.) пока средней степени тяжести. Под кислородом. В сознании пока что. Родителей пока нет никого», — сказала медсестра.
По факту выброса хлора в бассейне одного из фитнес-центров во Фрунзенском районе Петербурга Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Из материалов уголовного дела следует, что 18 сентября 2020 года после проведения занятий в бассейне, расположенном в одном из домов по улице Ярослава Гашека, в связи с ухудшением состояния здоровья в больницу были доставлены не менее пяти детей, которым оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках расследования назначены необходимые экспертизы и произведено изъятие документации. Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Петербургу провел отбор проб воды в бассейне.
В результате инцидента пострадали восемь человек. Троих детей медики осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась. Пятеро посетителей бассейна в возрасте от семи до 15 лет были доставлены в больницу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое из отравившихся парами хлора в бассейне детей находятся в реанимации.
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