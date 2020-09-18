Постпред Белоруссии при ООН опроверг наличие в стране политзаключенных

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Светлана Александрова
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В ходе дебатов по Белоруссии в рамках сессии Совета ООН по правам человека Юрий Амбразевич потребовал прервать трансляцию выступления Светланы Тихановской.

Постпред Белоруссии при ООН опроверг наличие в стране политзаключенных

Фото: ТАСС / MARTIAL TREZZINI / POOL

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич опроверг утверждения о наличии в стране политзаключенных и пропавших без вести. Он заявил об этом в ходе дебатов по Белоруссии в рамках сессии Совета по правам человека.

«Утверждение о наличии в стране политических заключенных не соответствует реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом», — приводит слова Амбразевича ТАСС.

Представитель Минска заявил также, что сообщения о сексуальном насилии против задержанных в ходе акций протеста не имеют под собой почвы — официальных заявлений о подобных происшествиях зарегистрировано не было. При этом Амбразевич отметил, что поступило более 900 жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов, и по каждой из них проводится проверка.

Юрий Амбразевич подчеркнул, что правительство Белоруссии отвергает любые внешние оценки выборов президента страны и рассматривает их как вмешательство во внутренние дела государства. Он также заявил, что Минск способен самостоятельно разрешить противоречия внутри общества.

«Выход из текущей ситуации будет осуществляться в рамках широкого национального диалога, требования о политических реформах, возможности проведения досрочных выборов будут рассмотрены в работе над поправками в конституцию», - сказал белорусский постпред.

Во время дебатов Амбразевич потребовал прервать трансляцию выступления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, принимавшей участие в дебатах по видеосвязи из Литвы. По его словам, Тихановская не является официальным представителем страны, а потому ее выступление не соответствует регламенту мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Александра Лукашенко с общественностью и политическим активом Белоруссии, на которой шла речь о будущем страны.

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