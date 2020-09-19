🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 19 сентября, растущая Луна в знаке Весов подарит представителям астрологических символов день возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви.
Закрыть
Смотрите также:
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 сентября, растущая Луна в знаке Весов подарит представителям астрологических символов день возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви. Жизненный потенциал сегодня поднимется на высокий уровень.
♈ Овен
Овны, не берите на себя повышенные обязательства и не хватайтесь на работе за серьезные проекты. Несмотря на вашу ответственность и скрупулезность, добиться желаемых результатов не удастся. Лучше посвятите эту субботу окончанию начатого. В оставшееся время сделайте генеральную уборку в своем жилище.
Космический совет: не берите на себя повышенные обязательства.
♉ Телец
Готовность вкалывать как ломовая лошадь у Тельцов заметна невооруженным глазом. 19 сентября вам придется отойти от своего постулата и немного расслабиться. На отдыхе, во избежание недоразумений, не отвечайте на звонки коллег по работе или руководства. Отодвиньте все служебные заботы на второй план и закатите отвязную вечеринку.
Космический совет: не отвечайте на звонки коллег по работе или руководства.
♊ Близнецы
Близнецы, сегодня вас периодически будет преследовать ощущение, что окружающие вас не слышат. Не стоит лезть из кожи вон и что-то кому-либо доказывать. Поднимите весла и плывите по течению. Как бы убедительно вы ни говорили, люди вокруг будут настаивать на своем и не обращать внимание на ваши доводы.
Космический совет: не стоит лезть из кожи вон и что-то кому-либо доказывать.
♋ Рак
Сегодня крайне подходящий день, Раки, чтобы избежать конфликта со своей второй половинкой. По возможности постарайтесь перенести свидание на другое время. А если вы уже живете вместе, то разойдитесь по разным комнатам и устройте свой досуг так, чтобы не пересекаться. В воскресенье вы сможете в полной мере оценить рекомендации, которые вам дали звезды на субботу.
Космический совет: постарайтесь перенести свидание на другое время.
♌ Лев
Львы, 19 сентября вам стоит обратить внимание на свое моральное и физическое состояние. Слабость и некоторый упадок сил, которые вы ощущаете в последнее время, проявляют себя неспроста. Именно поэтому отложите все дела и заботы, проведите день под эгидой пассивного отдыха — спите подольше, читайте книги, смотрите телевизор.
Космический совет: обратите внимание на свое моральное и физическое состояние.
♍ Дева
Астрологи в очередной раз напоминают представителям этого знака зодиака, что делиться подробностями своей личной жизни с окружающими — дело весьма сомнительное. Происходящие в вашей жизни события могут стать предметом зависти и злости у отдельных личностей. Ваши окружающие могут использовать полученную информацию вам во вред.
Космический совет: не рассказывайте подробности личной жизни первому встречному.
♎ Весы
Весы, звезды рекомендуют вам в эту субботу больше проводить времени с приятными людьми независимо от их пола и возраста. Скуку поможет развеять радостное и доверительное общение с теми, кого вы давно не видели. Однако, к выбору собеседника стоит подойти серьезно и избирательно.
Космический совет: к выбору собеседника стоит подойти серьезно и избирательно.
♏ Скорпион
Представители этого астрологического символа сегодня рискуют провести вечер в компании давно и безнадежно любимого человека. Звезды говорят, что вы забудете о своем партнере или партнерше и по первому звонку побежите на свидание к тому, о ком мечтаете всю жизнь. Время уходит, а вы все еще живете с тем, кому просто симпатизируете.
Космический совет: пересмотрите свои взгляды на личную жизнь.
♐ Стрелец
Стрельцы, 19 сентября будьте более открытыми в личной жизни и отношениях с партнером. Не забывайте, что ваше молчание порой способно порождать никому не нужные домыслы. Ваш избранник или избранница начнет зря волноваться и день рискует быть испорченным. Устройте романтический ужин и раскройте все карты, которые держите за пазухой.
Космический совет: устройте романтический ужин и раскройте все карты.
♑ Козерог
Мелкие неурядицы, которые будут возникать практически ниоткуда, Козероги, вас ненадолго выбьют из колеи и расстроят. Несмотря на это, не вздумайте сомневаться в своих силах! Соберите волю в кулак и позвольте вашей уверенности в себе повернуть ситуацию в противоположную сторону.
Космический совет: не вздумайте сомневаться в своих силах!
♒ Водолей
Водолеи, эта суббота просто создана для того, чтобы посвятить ее любимому человеку. На протяжении дня вы будете окружены романтикой и самыми яркими эмоциями, которые только возможны. Позвольте партнеру продемонстрировать чувства и искреннее отношение.
Космический совет: позвольте партнеру продемонстрировать чувства и искреннее отношение.
♊ Рыбы
Звезды рекомендуют, Рыбы, сегодня разобраться в своих чувствах и наладить отношения с теми, кого давно отодвинули от себя по разным причинам. Не держите зла на тех, с кем давно поссорились. Будьте мудрее и нивелируйте давний конфликт. Со временем это принесет хорошие плоды.
Космический совет: не держите зла на тех, с кем давно поссорились.
Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 знаков зодиака, которые не хотят заводить детей.
Читайте также
72%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?