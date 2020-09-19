🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Сегодня, 19 сентября, растущая Луна в знаке Весов подарит представителям астрологических символов день возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 сентября, растущая Луна в знаке Весов подарит представителям астрологических символов день возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви. Жизненный потенциал сегодня поднимется на высокий уровень.

♈ Овен

Овны, не берите на себя повышенные обязательства и не хватайтесь на работе за серьезные проекты. Несмотря на вашу ответственность и скрупулезность, добиться желаемых результатов не удастся. Лучше посвятите эту субботу окончанию начатого. В оставшееся время сделайте генеральную уборку в своем жилище.

Космический совет: не берите на себя повышенные обязательства.

♉ Телец

Готовность вкалывать как ломовая лошадь у Тельцов заметна невооруженным глазом. 19 сентября вам придется отойти от своего постулата и немного расслабиться. На отдыхе, во избежание недоразумений, не отвечайте на звонки коллег по работе или руководства. Отодвиньте все служебные заботы на второй план и закатите отвязную вечеринку.

Космический совет: не отвечайте на звонки коллег по работе или руководства.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня вас периодически будет преследовать ощущение, что окружающие вас не слышат. Не стоит лезть из кожи вон и что-то кому-либо доказывать. Поднимите весла и плывите по течению. Как бы убедительно вы ни говорили, люди вокруг будут настаивать на своем и не обращать внимание на ваши доводы.

Космический совет: не стоит лезть из кожи вон и что-то кому-либо доказывать.

♋ Рак

Сегодня крайне подходящий день, Раки, чтобы избежать конфликта со своей второй половинкой. По возможности постарайтесь перенести свидание на другое время. А если вы уже живете вместе, то разойдитесь по разным комнатам и устройте свой досуг так, чтобы не пересекаться. В воскресенье вы сможете в полной мере оценить рекомендации, которые вам дали звезды на субботу.

Космический совет: постарайтесь перенести свидание на другое время.

♌ Лев

Львы, 19 сентября вам стоит обратить внимание на свое моральное и физическое состояние. Слабость и некоторый упадок сил, которые вы ощущаете в последнее время, проявляют себя неспроста. Именно поэтому отложите все дела и заботы, проведите день под эгидой пассивного отдыха — спите подольше, читайте книги, смотрите телевизор.

Космический совет: обратите внимание на свое моральное и физическое состояние.

♍ Дева

Астрологи в очередной раз напоминают представителям этого знака зодиака, что делиться подробностями своей личной жизни с окружающими — дело весьма сомнительное. Происходящие в вашей жизни события могут стать предметом зависти и злости у отдельных личностей. Ваши окружающие могут использовать полученную информацию вам во вред.

Космический совет: не рассказывайте подробности личной жизни первому встречному.

♎ Весы

Весы, звезды рекомендуют вам в эту субботу больше проводить времени с приятными людьми независимо от их пола и возраста. Скуку поможет развеять радостное и доверительное общение с теми, кого вы давно не видели. Однако, к выбору собеседника стоит подойти серьезно и избирательно.

Космический совет: к выбору собеседника стоит подойти серьезно и избирательно.

♏ Скорпион

Представители этого астрологического символа сегодня рискуют провести вечер в компании давно и безнадежно любимого человека. Звезды говорят, что вы забудете о своем партнере или партнерше и по первому звонку побежите на свидание к тому, о ком мечтаете всю жизнь. Время уходит, а вы все еще живете с тем, кому просто симпатизируете.

Космический совет: пересмотрите свои взгляды на личную жизнь.

♐ Стрелец

Стрельцы, 19 сентября будьте более открытыми в личной жизни и отношениях с партнером. Не забывайте, что ваше молчание порой способно порождать никому не нужные домыслы. Ваш избранник или избранница начнет зря волноваться и день рискует быть испорченным. Устройте романтический ужин и раскройте все карты, которые держите за пазухой.

Космический совет: устройте романтический ужин и раскройте все карты.

♑ Козерог

Мелкие неурядицы, которые будут возникать практически ниоткуда, Козероги, вас ненадолго выбьют из колеи и расстроят. Несмотря на это, не вздумайте сомневаться в своих силах! Соберите волю в кулак и позвольте вашей уверенности в себе повернуть ситуацию в противоположную сторону.

Космический совет: не вздумайте сомневаться в своих силах!

♒ Водолей

Водолеи, эта суббота просто создана для того, чтобы посвятить ее любимому человеку. На протяжении дня вы будете окружены романтикой и самыми яркими эмоциями, которые только возможны. Позвольте партнеру продемонстрировать чувства и искреннее отношение.

Космический совет: позвольте партнеру продемонстрировать чувства и искреннее отношение.

♊ Рыбы

Звезды рекомендуют, Рыбы, сегодня разобраться в своих чувствах и наладить отношения с теми, кого давно отодвинули от себя по разным причинам. Не держите зла на тех, с кем давно поссорились. Будьте мудрее и нивелируйте давний конфликт. Со временем это принесет хорошие плоды.

Космический совет: не держите зла на тех, с кем давно поссорились.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 знаков зодиака, которые не хотят заводить детей.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

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