Как планеты в осеннее равноденствие 22 сентября повлияют на жизнь и судьбы людей

В среду, 22 сентября, наступает день осеннего равноденствия. Солнце переходит в знак Весов, такой транзит повлияет на казавшуюся привычной жизнь людей. Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко специально для 5-tv.ru рассказала, как данный аспект отразится на взаимоотношениях, конфликтах и внешности.

«22 сентября — один из волшебных дней в году, день осеннего равноденствия, когда все космические силы уравновешиваются, когда мы можем заполучить свой результат и направить вектор этого ресурса в правильное русло», — охарактеризовала важную дату астролог.

Эксперт отметила, что в настоящее время мы находимся в сакральной фазе, на рубеже эпох, когда все наши задачи, цели и желания должны быть максимально искренними, серьезными и по-настоящему истинными. Поэтому сочетание переходного времени и смены маятника дня и ночи обязывает людей к особому поведению.

Главное в день осеннего равноденствия, считает специалист по звездам, подвести итоги.

Простой совет на 22 сентября: вспомнить, например, что полезного мы сделали за это лето и обязательно выразить благодарность: за то, что было дано в жизни, а также за то, от чего нас уберегли высшие силы.

«Гармонизируем, уравновешиваем внешнюю активность, внутренний покой, баланс между общественным и личным: все это поможет нам сделать Солнце, которое переходит в знак Весов», — порекомендовала астролог.

Также эксперт отметила, что в период с 23 сентября, когда Солнце находится на транзите по Весам, люди становятся более тактичными, гармоничными, стремятся урегулировать все мирным путем, в том числе конфликты и споры. Однако Татьяна Карпенко предостерегла от излишней расслабленности: не стоит думать, что этот период будет исключительно бесконфликтным. Споры возможны, но, предостерегла звездный эксперт, они даже будут больше выматывать. Это объясняется тем, что мы захотим понять точку зрения другого, войти в его положение. Наличие Марса, а также Весов, вечно колеблющихся в негативе, согласно астрологическим правилам, могут указывать на период, когда очень трудно будет принимать решения.

«Весы — знак, ориентированный на партнерство, отношения, общение, любовь, свидания. Весы пробуждают желание влюбляться. Солнце — сигнификатор пятого дома, управляет пятым полем гороскопа, отвечает за любовь, поэтому в этот период — сентябрь, октябрь — всегда много свадеб. Делаем акцент на любовь, творчество, искусство, красоту, стремимся к гармонии и равновесию, будем миролюбивыми», — подчеркнула специалист по лунному календарю.

По мнению Татьяны Карпенко, люди будут больше акцентировать внимание на внешней привлекательности: их волнует то, как они выглядят сейчас и какими они станут впоследствии. Астролог рекомендует воспользоваться благоприятным периодом и посетить салоны красоты и косметологии.

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