Старшего сына народной артистки Натальи Гутман подозревают в краже

В семье виолончелистки и народной артистки СССР Натальи Гутман назревает серьезный конфликт из-за якобы произошедшей кражи. Старшего сына Святослава Мороза, который также является скрипачом и лауреатом международных премий, младший ребенок артистки обвинил в том, что тот якобы без позволения вынес из дома памятную виолончель матери. По информации 5-tv.ru инструмент подарил Гутман ее отчим также известный музыкант Роман Сапожников, и вещь была очень ценна для виолончелистки.

В связи с происшествием младший из сыновей артистки — Александр Каган, подал заявление о краже. Он отметил, что несколько раз просил брата вернуть имущество, но получал категорический отказ.

Наталья Гутман — известная виолончелистка, награжденная званием «Народная артистка СССР». Обладательница ряда наград, в числе которых и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Родилась в семье пианистки Миры Гутман и химика Альфреда Берлина. Большую роль в судьбе Гутман сыграл ее отчим — виолончелист Роман Сапожников.

От брака со скрипачем Олегом Коганом имеет троих детей — сына Святослава Мороза, обвиненного в краже, дочь Марию Каган и младшего сына Александра Кагана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной украли крупную сумму в валюте.