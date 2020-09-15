«Вопрос очень болезненный» — адвокат Федосеевой-Шукшиной о краже денег у актрисы

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 14

Из квартиры артистки пропала крупная сумма в валюте.

Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; 5-tv.ru

У народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной украли крупную сумму в валюте, а именно 2500 евро (чуть более 200 тысяч рублей — Прим.ред.). Эти деньги Федосеева-Шукшина откладывала на поездку в Финляндию и хранила накопления в комоде у кровати. Актриса заметила пропажу не сразу, а только когда нашла неаккуратно сложенные 330 евро в собственном паспорте, остальные сбережения были украдены.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в беседе с 5-tv.ru раскрыла подробности произошедшего в квартире артистки. Она заявила, что по факту кражи уже проводится досудебная проверка. Полиция устанавливает все детали случившегося.

Правоохранители проверяют список посетителей жилища артистки, которые могут быть к этому причастны, но называть их имена Юлия Вербицкая-Линник пока не может.

«Круг лиц, который находился в квартире и гипотетически имел доступ — известен. Сейчас все необходимые следственные действия осуществляются», — пояснила представитель Федосеевой-Шукшиной.

Основное подозрение падает на 19-летнего внука близкой подруги актрисы, который мог на какое-то время отлучиться и присвоить себе деньги из конверта. Сама звезда кинематографа пока не готова обвинять кого-то в краже, так как всем, кто находился в квартире она доверяет.

«Мы полагаем, следствие установит обстоятельства, кто мог это совершить. Вопрос определения некого виновного для Лидии Николаевной очень болезненный», — отметила Вербицкая-Линник.

Адвокат также отметила, что промежуток времени и круг лиц, которые могли выкрасть деньги, весьма ограничен, что дает надежду на скорейшее установление личности вора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алибасов отказался от идеи разводиться, а Федосеева-Шукшина — нет.

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