Пранкеры Вован и Лексус пообщались с главой Европарламента от имени Тихановской

Известные телефонные хулиганы Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Александр Столяров) устроили очередной розыгрыш. В этот раз жертвой их шутки стал председатель Европарламента Давид Сассоли.

В телефонной беседе кроме него участвовали: «экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлана Тихановская» и «президент Литвы Гитанас Науседа».

В ходе беседы Давид Сассоли рассказал, что он обеспокоен происходящим в Белоруссии и позвал представительницу оппозиции в Европарламент, пообещав помочь ей с программой.

«Науседа» в свою очередь, рассказал, что «сильно помогает своему другу Светлане», после чего глава Европарламента рассыпался в благодарностях, за такую поддержку.

«Конечно, мы понимаем, как важна ваша помощь, и мы особенно были рады видеть миссис Тихановскую здесь, в парламенте. Я думаю, это будет очень важно в связи с вашим европейским восприятием», — заявил глава Европарламента.

Шутники от лица Тихановской заявили Сассоли, что Координационный совет оппозиции подвергается атаке со стороны президента республики Александра Лукашенко, а несколько членов совета, в том числе Мария Колесникова, были арестованы.

«ЕС пытается ввести санкции по отношению к тем, кто причастен к нападкам. Европейский парламент строго стоит на поддержке таких мер и проявляет солидарность с оппозицией в это сложное время», — ответил европейский политик.

«Тихановская» также сообщила ему, что не может связаться с Колесниковой и допускает — та может сидеть в тюрьме, где ее даже вероятно пытают. На что собеседник в очередной раз заявил, что Тихановской будет «полезно посетить Европейский парламент», а также ей следует послать свое сообщение, чтобы оно было «широко услышано».

Также пранкеры «признались», что обеспокоены «вмешательством России во внутренние дела» республики.

«Светлана, мы пытаемся помочь оппозиции из Европейского парламента, но нам важно знать, что, по вашему мнению, мы можем сделать», — сказал Сассоли.

В продолжение разговора «Науседа» рассказал «по секрету», что белорусский премьер Роман Головченко якобы в неофициальном общении заявил о серьезной поддержке Тихановской в правительстве и парламенте республики. Мол, многие только и ждут, когда позиции Лукашенко ослабнут.

«Светлане нужно официальное признание. Мы уверены, что Россия не признает ее. Сейчас только наша страна признала ее президентом. Но она уже говорила с конгрессом и госдепом США, они готовы это сделать. Что насчет Европейского парламента», — спросил «президент Литвы».

«Мне нужно проконсультироваться с председателем Урсулой фон дер Ляйен и вице-президентом Жозепом Боррелем, чтобы иметь единую позицию по этому. Тем временем для меня очень интересна ваша позиция как государства-члена, и мне также интересно, какие сигналы идут от США», — ответил на это Сассоли.

Вован и Лексус также поинтересовались у главы Европарламента о грядущих санкциях в отношении России и «Северного потока — 2» из-за истории с Навальным. Европейский политик ответил, что в Европейском парламенте идет усиленная работа по данному вопросу.

Под конец беседы Сассоли предложил поддерживать отношения между «кабинетами» и пообещал связаться с «Науседой» в ближайшем будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Польши, представившись генсеком ООН.