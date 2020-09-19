Волочкова возможно случайно «засветила» своего мужчину на вечеринке в бане с Джигурдой — видео

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Анастасия Шадская
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Балерина почти сразу удалила ролик со своей страницы Instagram.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова могла случайно показать своего возлюбленного на видео, опубликованном в Instagram. Она выложила и быстро удалила из аккаунта ролики из бани, где были актер и шоумен Никита Джигурда, а также целая компания неизвестных мужчин.

Светская львица постоянно акцентирует внимание подписчиков на наличии любимого мужчины в своей жизни и даже заявила о предстоящей свадьбе в октябре 2020 года. Однако до сих пор никто ее ухажера не видел. На видео, которое Волочкова поспешила удалить, в застолье, кроме Джигурды, принимают участие еще несколько мужчин. Еще один человек, снимавший ролик, остался за кадром. Был ли «любимый» балерины оператором на вечеринке или все же сидел за столом — не известно. Но судя по тому, как быстро Волочкова стерла видео из своего микроблога, можно предположить, что в прицел камеры попал кто-то, ког селебрити не хотела бы показывать раньше времени, чтобы не испортить сюрприз.

Между тем ФАН предполагает, что звезда случайно выложила видео, не предназначенное для чужих глаз и случилось это по причине употребления большого количества алкоголя во время вечеринки. Спиртных напитков в бане было немало.

Instagram @volochkova_art

Неизвестно так же, как возлюбленный балерины относится к манере ее поведения с Никитой Джигурдой. Те часто появляются вместе в пикантных ситуациях и даже целуются. На видео можно заметить скептические лица некоторых присутствующих, пока Анастасия произносит речь в обнимку с эпатажным актером.

Ранее 5-tv.ru показывал откровенное видео с Анастасией Волочковой в купели. Она утверждала, что была там вместе с любимым.

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