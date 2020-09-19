«Зачем так делать ногами?» — Варнаву раскритиковали за странный танец
Звезда Comedy Woman, известная своим чувством юмора и самоиронией, на этот раз не угодила поклонникам.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Екатерина Варнава, известная своим чувством юмора и самоиронией, часто развлекает поклонников забавными роликами, не боясь выглядеть нелепо. Однако ее новый танец фанаты не оценили. Черно-белое видео звезда Comedy Woman выложила на своей странице в Instagram. Пользователи обрушились на нее с критикой.
«Ну… в танцах вы не особо…»
«Зачем так делать ногами! Что-то не вижу ничего очаровательного и прикольного в этих движениях».
«Хочется подтянуть Вам штанишки».
«Как бы сказала моя бабушка, „был у медведя один танец, и то украли!“»
«Что-то на Бабу Ягу похожа…»
«Хорошее „развал-схождение“», — комментируют ролик критики.
Есть, правда и такие, кому танец Варнавы понравился.
«Так классно! Ноги будто своей жизнью живут!»
«Шкодно-классная!»
«Боже, ваша энергетика просто космос!» — пишут фанаты.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Екатерина Варнава с косметической маской на лице показала, как выглядит, когда ее никто не видит, а заодно спародировала свою собаку.
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