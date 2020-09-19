«Зачем так делать ногами?» — Варнаву раскритиковали за странный танец

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Светлана Александрова
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Звезда Comedy Woman, известная своим чувством юмора и самоиронией, на этот раз не угодила поклонникам.

Фото, видео: Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава, известная своим чувством юмора и самоиронией, часто развлекает поклонников забавными роликами, не боясь выглядеть нелепо. Однако ее новый танец фанаты не оценили. Черно-белое видео звезда Comedy Woman выложила на своей странице в Instagram. Пользователи обрушились на нее с критикой.

«Ну… в танцах вы не особо…»

«Зачем так делать ногами! Что-то не вижу ничего очаровательного и прикольного в этих движениях».

«Хочется подтянуть Вам штанишки».

«Как бы сказала моя бабушка, „был у медведя один танец, и то украли!“»

«Что-то на Бабу Ягу похожа…»

«Хорошее „развал-схождение“», — комментируют ролик критики.

Instagram @kativarnava

Есть, правда и такие, кому танец Варнавы понравился.

«Так классно! Ноги будто своей жизнью живут!»

«Шкодно-классная!»

«Боже, ваша энергетика просто космос!» — пишут фанаты.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Екатерина Варнава с косметической маской на лице показала, как выглядит, когда ее никто не видит, а заодно спародировала свою собаку.

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