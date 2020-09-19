Владимир Юматов рассказал о своем самочувствии
Накануне во время спектакля 69-летнему актеру понадобилась помощь врачей.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru
Народный артист России Владимир Юматов рассказал о своем самочувствии. Накануне актеру понадобилась помощь врачей.
«Все в порядке», — рассказал 5-tv.ru Юматов.
По его словам, во время спектакля «История лошади» в театре «У Никитских ворот» 69-летний артист почувствовал себя нехорошо — упало давление.
«Приехала „скорая помощь“, нормализовали давление и я отыграл второй акт без проблем», — успокоил Юматов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у народного артиста России Владимира Юматова возникли проблемы с артериальным давлением и ему понадобилась помощь врачей.
Советскому и российскому зрителю Юматов известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Марш Турецкого», «Московская сага», «Ликвидация», «Побег» и многим другим.
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