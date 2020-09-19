Народному артисту Владимиру Юматову понадобилась помощь врачей

Владимиру Юматову понадобилась помощь врачей. Как стало известно 5-tv.ru, у 69-летнего народного артиста возникли проблемы артериальным давлением и нарушился сердечный ритм. В настоящее время решается вопрос о его госпитализации.

Советскому и российскому зрителю Юматов известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Марш Турецкого», «Московская сага», «Ликвидация», «Побег» и многим другим.