Кто станет больше платить по новым правилам ОСАГО — мужчины или женщины

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Марина Неруцких
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Автостраховку стали начислять по-новому с конца августа.

Кто станет больше платить по новым правилам ОСАГО — мужчины или женщины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Реформа ОСАГО преследовала одну цель — лихачи должны платить больше. В связи с этим были введены дополнительные коэффициенты для оценки водителей, в частности, по половому признаку.

Как рассказал KP.RU исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, теперь страховщики имеют право применять те тарифные факторы, которые по статистике компании действительно оказывают влияние на аварийность автовладельца.

«В спорте есть отдельно женские и мужские соревнования, и это не считается дискриминацией, а считается отражением объективно существующих между людьми различий»,  — отметил эксперт.

В том числе по новым правилам на оценку стоимости автостраховки могут повлиять, состоит автовладелец в браке и есть ли у него дети.

Специалисты отмечают, что отличия между «мужским» и «женским» стилем вождения — есть. Водители-женщины чаще всего попадают в мелкие ДТП, в то время как мужчины зачастую становятся участниками аварий со значительным ущербом.

Тем не менее, как  рассказали эксперты изданию, пол водителя нельзя назвать серьезным фактором, который окажет ощутимое влияние на конечную стоимость полиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, подорожает ли ОСАГО с введением новых правил расчета тарифов.

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