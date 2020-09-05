Подорожает ли ОСАГО с введением новых правил расчета тарифов? Мнение эксперта
Новые правила подразумевают индивидуальный подход к водителям — с учетом не только возраста автомобиля, стажа безаварийной езды, но и семейного положения и наличия детей.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
В Союзе потребителей России считают, что цены на полисы ОСАГО в ближайшее время могут вырасти, несмотря на введенные Центробанком новые правила расчета стоимости и расширение коридора базовых тарифов. Такое мнение высказал в интервью 5-tv.ru сопредседатель организации Алексей Койтов.
По его словам, по замыслу Центробанка, полисы ОСАГО должны подорожать не для всех, в только для тех, кто часто попадает в ДТП и нарушает правила дорожного движения, а для добросовестных водителей должен подешеветь.
«Но это теория. Как оно на практике мы с вами увидим, но я боюсь, что наиболее вероятно все-таки будет больше подорожание, даже для тех, кто является добросовестным водителем», — сказал Койтов.
Такой пессимистичный взгляд сопредседатель Союза потребителей объясняет позицией страховых компаний, которые в течение всех лет существования ОСАГО в нашей стране постоянно говорят об убыточности этого вида страхования, хотя на самом деле статистика ЦБ говорит об обратном.
«Вид страхования не убыточный, это для меня очевидно, об этом говорят финансовые показатели. Но страховщики всегда говорят, что он убыточный и надо его поднимать. Поэтому я боюсь, что скорее всего это скажется только в сторону подорожания», - прогнозирует Койтов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 сентября вступило в силу указание ЦБ о тарифах для ОСАГО, ставшее дополнением к действующим с 24 августа новым правилам расчета базовых тарифов для полисов. Документ расширяет коридор базовых ставок для водителей легковых автомобилей вверх и вниз на 10%, а также на 20% — для юридических лиц.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?