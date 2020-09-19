«Мы просто родные»: Валерия рассказал об отношениях с бывшей женой Пригожина и их дочерью

Певица Валерия опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в компании с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным, его бывшей гражданской женой Лейлой Фаттаховой и их общей дочерью Лизой.

«Жизнь — удивительная штука. Как, в какой момент эти две прекрасные девушки стали мне близкими и родными?» — подписала фото Валерия.

Она признала, что чувства всех четверых не вполне вписываются «в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими женами и детьми от прошлых браков». По словам певицы, часто она ощущает откровенную злобу со стороны тех, кто живет с установками «все бывшие-враги, а все остальное-лицемерие».

«А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни. Лизка, солнышко, буду скучать», — заключила Валерия.

«Лерусечка, моя любимая, родная!» — откликнулась на трогательный пост Елизавета Пригожина.

«Да, именно так, Лерочка, и это очень здорово еще и оттого, что все искренне и по-настоящему!» — присоединилась к ней Лейла Фаттахова.

Instagram @valeriya

А вот подписчики Валерии отреагировали на признания певицы неоднозначно. Некоторые простодушно восхищаются дружбой между любимыми женщинами Пригожина, другие категорически не верят в ее искренность.

«Всегда, когда читаю про такую „дружбу“, удивляюсь… Ерничать не хочется, а вот понять…»

«Так и должно быть, желаю нам всем найти мир друг с другом».

«Красавицы! А Иосиф — настоящий мужчина», — пишут комментаторы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. До этого певица состояла в браке сначала с музыкантом Леонидом Ярошевским, а потом с продюсером Александром Шульгиным, которому родила троих детей. Иосиф Пригожин был женат на Елене Пригожиной (урожденная Соколова), которая подарила ему сына и дочь, а потом семь лет состоял в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой, в котором родилась дочь Елизавета.