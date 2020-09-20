В России построен 21 специализированный медцентр
В ближайшее время планируется открытие еще одного в республике Тыва.
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Региональные власти, совместно со многими ведомствами, продемонстрировали готовность реализовывать самые сложные, а главное, важные проекты в непростых условиях пандемии.
«В целом по стране уже построен 21 специализированный медицинский центр. Все они полностью укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и медикаментами, которые позволяют эффективно и быстро лечить больных, в том числе с коронавирусной инфекцией. Новые медцентры призваны сформировать дополнительный резерв коек на случай увеличения инфекционных заболеваний», — подчеркнул президент России Владимир Путин.
Еще один больничный комплекс откроется в республике Тыва в конце сентября. Президент России поручил наградить военных, которые строили медицинские центры в регионах страны.
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