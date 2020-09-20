Выиграл по приколу: в США шерифом может стать трансженщина и сатанистка

Современная политкорректность и режим всеобщей толерантности, которые царят сейчас в США, могут завести самую великую демократию в тупик. Многие американские защитники прав и свобод положили свою жизнь на то, чтобы привить любимому народу главные демократические ценности. Не забывали они и о том, чтобы экспортировать эти завоевания по всему миру. Но вряд ли они могли представить, как извращенно трансформируется идея о равенстве в их родной Америке в XXI веке, когда любой самый отмороженный фрик совершенно спокойно может прийти к власти.

И тогда главный девиз американцев «Уповаем на бога», приобретает совершенно другое звучание. Виктор Мараховский сейчас пояснит.

«Уважаемые зрители! Самой яркой новостью уходящей недели стало сообщение с другой стороны глобуса, из американского штата Нью-Гемпшир.

Там, в Чеширском, извините, округе, сейчас выбирают шерифа. И есть ненулевые шансы, что шерифом станет личность, описывающая себя как Ария Димеццо, трансженщина, сатанистка и анархистка.

Этот американский экс-мужчина, в настоящий момент являющийся «первосвященницей церкви сатаны», оказался официальным кандидатом на должность шерифа округа от республиканской партии. Причем выдвигается он — ну, или она — с лозунгом, диаметрально противоположным республиканским убеждениям: «фак зе полис», то есть, в смягченном варианте, «нафиг полицию». В программе номинанта также легализация всего запрещенного.

Причина победы, а за Арию проголосовали несколько тысяч республиканских избирателей, анекдотична и нелепа. Ведущий кандидат от республиканцев, обычный консервативный деятель, по каким-то своим причинам снялся с гонки. Место осталось пустым. Димеццо, чисто с целью потроллить, выдвинулся вместо него, потому что американские законы позволяют выдвигаться от любой партии любому гражданину. В итоге в праймериз республиканской партии победил единственный предложенный кандидат.

Сам Ария угорает и говорит: «это свидетельствует о том, что система безнадежно сломана — тысячи республиканцев пришли в кабинки и проголосовали на меня, сатанистского либерального фрика, бугага».

И это тот случай, когда трудно что-то возразить: мы иногда не вполне представляем здесь у себя степень внутренней непуганности американской политической системы, построенной изначально на ситуации даже не прошлого, а позапрошлого века.

Заметим, что это до сих пор не мешало американцам считать свою демократию образцовой и годной для всего остального глобуса.

Но вообще весь 2020 год показывает, что они о себе думали слишком хорошо. И делали это по одной причине — у того глобального хаоса, что они десятилетиями сеяли в остальном мире, наконец дошли руки до самой Америки.



Что ж, остается пожелать ей мужества и терпения перенести исторический момент, когда все ее цивилизационные традиции используются для того, чтобы обрушить цивилизацию. Мы все это перенесли почти тридцать лет назад и, сказать по правде, врагу такого опыта не пожелаем».