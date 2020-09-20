Авария произошла на 151 километре автодороги «Уфа-Инзер-Белорецк».

Семья погибла в ДТП на трассе в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Семья из четырех человек погибла в результате аварии на 151 километре автодороги «Уфа-Инзер-Белорецк» в Белорецком районе Башкирии. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля, его 27-летняя супруга и их дети восьми и пяти лет скончались до приезда скорой медицинской помощи», — заявили в пресс-службе ГИБДД.

Легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовой Маn столкнулись около одиннадцати вечера по местному времени. Сообщается, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий, заморозках и гололедицы. Местами на дорогах прогнозировался туман.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:31
Полиция прибыла на сообщения о стрельбе в ТЦ в Пенсильвании — видео
1:22
Семья погибла в ДТП на трассе в Башкирии
1:04
Переболевшая коронавирусом Рита Дакота застряла в Турции из-за положительного теста на COVID-19
0:48
«Это наше достояние»: Сергей Селин призвал государство помочь звезде «Убойной силы»
0:32
«Прилетел, как птица, так и улетел»: Как живет семья Сергея Бодрова спустя 18 лет после его гибели
0:16
И вкусно, и полезно: Назван продукт, который защищает от коронавируса

Сейчас читают

Ведущий «Русского лото» умер при транспортировке в другую больницу
Ведущий «Русского лото» госпитализирован в больницу и введен в кому
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок