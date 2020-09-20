Семья погибла в ДТП на трассе в Башкирии

Семья из четырех человек погибла в результате аварии на 151 километре автодороги «Уфа-Инзер-Белорецк» в Белорецком районе Башкирии. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля, его 27-летняя супруга и их дети восьми и пяти лет скончались до приезда скорой медицинской помощи», — заявили в пресс-службе ГИБДД.

Легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовой Маn столкнулись около одиннадцати вечера по местному времени. Сообщается, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий, заморозках и гололедицы. Местами на дорогах прогнозировался туман.