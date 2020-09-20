«Родители узнали только на следующий день»: Седокова раскрыла детали тайной свадьбы

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Молодцова Анна
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Экс-солистка группы «ВИА Гра» связала себя узами брака в третий раз.

«Родители узнали только на следующий день»: Седокова раскрыла детали тайной свадьбы

Фото: Instagram @annasedokova

Фанаты Анны Седоковой торжествуют: недавно стало известно, что экс-солистка «ВИА Гры» вышла замуж за своего избранника — латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Для певицы этот брак стал третьим, для ее возлюбленного — вторым.

Свадебная церемония прошла без присутствия журналистов и многочисленных гостей. О деталях радостного события спустя некоторое время сообщила сама пара в вечернем шоу Ивана Урганта на Первом канале.

По словам Седоковой, они со спортсменом никому не хотели рассказывать о счастливом событии, и если бы не приглашение на программу, пара так бы и хранила молчание.

Тем не менее, как рассказала артистка, они вовсе «не прятались». Торжество прошло в Подмосковье, куда певица и спортсмен поехали накануне свадьбы. Влюбленные остановились в отеле, а на следующий день расписались в присутствии детей Седоковой от предыдущих отношений.

«Мы никому не рассказывали. У нас родители об этом узнали только на следующий день», – поделилась с телеведущим поп-дива.

В свою очередь, Янис Тимма признался, что предложение любимой девушке сделал в Майами во время прогулки на яхте. Баскетболист преподнес Седоковой кольцо и шикарный букет роз.

Ради популярной певицы успешный спортсмен оставил жену и маленького ребенка. Как ранее рассказывала Седокова, их общение началось с переписки, а затем переросло в настоящий роман.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анну Седокову обокрала ее помощница и подруга.

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