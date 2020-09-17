«Не знаю, что мне делать»: Седокову обчистила ее помощница и подруга

Обман помощницы и по совместительству близкой подруги стал хорошим, но жестоким уроком для Анны Седоковой. Певица рассказала в Instagram, что ее приятельница на протяжении долгого времени пользовалась ее добротой и под ложными предлогами занимала ощутимые суммы. Как оказалось впоследствии, — чтобы спускать их в онлайн-казино. Если верить артистке, девушка не гнушалась и брать деньги артистки без ведома хозяйки, поскольку по должности имела к ним доступ.

«Человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла», — рассказала Седокова.

Instagram @annasedokova

В какой-то момент певица стала замечать недостаток прибыли. Деньги стали уходить, неизвестно куда. К своему несчастью, артистка доверила подруге и управление личными финансами, включая арендную плату за квартиру и плату за детсад для сына. Затем помощница обратилась с просьбой помочь оплатить операцию на ногах, которая якобы понадобилась ее маме. Позже девушка просила средства на погашение долга по ипотеке и другие нужды. Как уверяет Анна, она стала не единственной жертвой обмана. За последствие полгода дама набрала денег в долг у всех знакомых.

«Потому что добрые. Потому что верили. Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный детсад. И каждый, кто набирает меня, одалживал ей деньги и ждет их. Как кнопка в телефоне может разрушить твою успешную жизнь! Я не знаю, что мне делать. Но если кто-то сейчас нажимает эту кнопку и читает это, не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек», — обратилась к подписчикам Седокова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова высказалась о животной химии между влюбленными.