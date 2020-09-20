Посетители московского караоке отказалась платить и открыли стрельбу на улице

Субботний кутеж в одном из караоке Москвы на Садовой Кудринской улице закончился выстрелами из травматического оружия и порчей имущества. Двое молодых людей решили закончить свое «выступление» с микрофоном в зале и начать новое незаконное.

Подозреваемые ушли из караоке, не заплатив, но забыли внутри сумку с документами. Дабы вернуть имущество, они позвонили персоналу, но ждать не стали. Мужчины разбили дверь главного входа, после пошли к «черному» и вскрыли его. В помещении они угрожали персоналу оружием и произвели несколько выстрелов снаружи здания.

На место оперативно приехали сотрудники полиции, подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения были задержаны. В ГУ МВД Москвы сообщили, что пострадавших в результате стрельбы нет. По факту произошедшего проводится проверка.

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