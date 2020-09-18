Пять человек пострадали из-за урагана в Москве и Подмосковье
Накануне на столицу и область обрушился сильнейший шторм.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
В Москве и Подмосковье ликвидируют последствия сильнейшего шторма. Улицы и дворы расчищают от упавших деревьев. Накануне ураганный ветер валил их прямо на машины. Пострадали пять человек. По улицам летали даже остановки и железные листы с крыш.
За несколько часов выпало почти 70% месячной нормы осадков. Коммунальщикам пришлось откачивать воду с затопленных улиц и из подземных переходов.
В столице резко похолодало — после аномальных 25 градусов, сегодня только плюс десять. А в ночь на воскресенье и вовсе ожидаются заморозки.
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