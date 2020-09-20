«Не очень солидно: » сын Валерии рассказал, как заработал свои первые деньги

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, как он заработал свои первые деньги еще в школьные годы. Тогда он придумал обманную схему, благодаря которой смог «навариться» на доверчивых одноклассниках. Шульгин продавал поддельные часы люксовых брендов по завышенной цене.

«Я решил, что буду закупать копии часов (Rolex, Hublot и т. д.) на рынке за 300-500 рублей, а продавать за 800-1500 рублей. Как я это делал? Просто сам же приходил в школу в этих часах, говорил, что это круто, и ребята спрашивали, где можно такие купить», — признался Арсений своем микроблоге в Instagram Арсений

Когда Шульгин похвастался своим заработком перед матерью, она была разгневана. Певица на рассказ мальчика попросила не позорить их семью и заняться учебой. Тем не менее Шульгин подчеркнул, что опыт обмана одноклассников его многому научил.

«Я убедился в том, что можно находить интересные товары, продавать их и зарабатывать на этом», — поделился Арсений.

Instagram @arseniy_shulgin

Сын Валерии рано стал финансово независим от родителей. По информации СМИ, уже в 18 лет молодой предприниматель открыл собственный ресторан в центре Москвы, вложив в него десять миллионов рублей.

В августе этого года 21-летний Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой, устроив грандиозное празднование. Многие предположили, что роскошное гулянье организовал отчим жениха — Иосиф Пригожин, однако продюсер заявил, что молодожены сами оплатили торжество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Валерии Арсений Шульгин умудрился заболеть во время медового месяца.