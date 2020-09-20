Не суждено было сбыться: худрук театра Вахтангова рассказал о планах Борисова

Скоропостижная кончина артиста Михаила Борисова стала «громом среди ясного неба» для его родных и друзей. Коллеги по цеху ведущего «Русского лото» вспоминают его самыми добрыми словами. А худрук театра имени Вахтангова — Римас Туминас специально для 5-tv.ru согласился рассказать о планах ушедшего актера и режиссера.

Туминас заявил, что Борисов хотел поставить собственный спектакль и активно к этому готовился, однако, планам не суждено было сбыться.

«Он очень любил этот театр, это его училище, его детище. Он готовил и актеров, и режиссеров. <…> Многие его планы были связаны с постановкой в Вахтанговском театре спектакля — с коллегами, с которыми он дружил, одногодками, и молодыми выпускниками „Щуки"», — отметил худрук театра.

Работа над постановкой постоянно откладывалась и переносилась все «на новый и новый» сезон, о чем Туминас теперь сожалеет.

«Ни раз уже учит жизнь и смерть, что надо спешить. То, что задумывали, о чем договаривались, надо выполнять быстрее, смерть не ждет», — посетовал режиссер и постановщик.

Михаилу Борисову стало плохо на съемочной площадке, в больнице он пережил клиническую смерть. Врачи боролись за жизнь артиста до последнего, но реанимационные мероприятия не дали результатов. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, а также коронавирус в сочетании с гипертензией и диабетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаменитые актеры, учившиеся у Михаила Борисова, отреагировали на смерть своего педагога.