Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов пережил клиническую смерть. Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье известного телеведущего.

Предварительно, ухудшение состояния знаменитости произошло на фоне попытки его перевести в другую больницу. Предварительно, это связано с подозрением на коронавирус, официального подтверждения которого не поступало.

Как сообщалось ранее, 71-летнего актера госпитализировали с воспалением легких. Врачи ввели его в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Представители «Столото» сообщили РИА Новости, что плохо Михаилу Борисову стало прямо на съемках популярной программы.

«Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи. Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Борисовичу и с нетерпением ждем его возвращения, так как только с ним уже на протяжении более 26 лет ассоциируется розыгрыши «Русского лото», — заявили в компании.

Госпитализацию Борисова подтвердила и его сестра Нина Борисовна, добавив, что пока семья не обладает информацией о его состоянии, так как врачи проводят обследование.