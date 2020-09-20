Ушел учитель: Михаил Борисов создал целую плеяду российских кинозвезд

Неожиданная смерть известного телеведущего, актера и режиссера Михаила Борисова стала шоком для близких и коллег знаменитости. Многочисленные звездные ученики талантливого педагога также не могут подобрать слова, чтобы выразить всю горечь утраты.

За свою долгую творческую жизнь заслуженный деятель искусств России Михаил Борисов воспитал целую плеяду ярких звезд сцены. Окончивший в 1982 году ВТУ имени Б. Щукина, позднее он сам вернулся туда преподавателем. Среди его учеников Андрей Соколов, Мария Порошина, Александр Олешко, Атон Макарский, Сергей Безруков, Олег Меньшиков, Екатерина Гусева, Александр Семчев и многие другие.

После известия о смерти Михаила Борисова в сети стали появляться сообщения от его воспитанников. Одним из первых отреагировал Заслуженный артист России Александр Олешко.

«Какое горе, как неожиданно, как горько. Еще один наш учитель ушел», — написал известный актер и телеведущий.

Олешко также вспомнил, что пару недель назад виделся с Борисовым. Тогда они случайно столкнулись на служебном входе театра им Е. Б. Вахтангова. И даже при такой незапланированной встрече не упустили возможности творить — записали ролик о важности русского языка.

Instagram @oleshkoaleksandr

С трудом верит в случившееся еще одна ученица Михаила Борисова.

«Мы все, Ваши ученики, осиротели. Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни», — написала на своей странице в Instagram художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя, заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Instagram @grishaevanonna

Знаменитый пародист Николай Лукинский тоже учился у популярного телеведущего, правда уже в ГИТИСе, где Михаил Борисов был руководителем курса и непосредственно педагогом.

«Я жутко расстроился вчера вечером. Потом поступила информация уже ночью, что вроде это неправда. Но сегодня с утра уже подтверждение. Я конечно очень расстроился — это очень большая потеря», — отметил Лукинский.

Артист назвал своего учителя фантастически талантливым человеком, у которого на все каким-то невероятным образом хватало времени. Борисов преподавал в двух театральных вузах, ставил спектакли, вел передачу. В связи с этим Лукинский также вспомнил, как однажды его учитель признался, что за 30 лет он ни разу не выехал из Москвы больше чем на шесть дней — не мог себе этого позволить из-за загруженности на работе.

Очень близко к сердцу воспринял смерть своего учителя народный артист России Андрей Соколов. На своей странице в соцсети он рассказал, как сначала услышал о кончине Михаила Борисова, а потом прочитал опровержение сестры и обрадовался этому обстоятельству. Боль утраты сквозит в каждом слове, написанном в посте.

«Мой друг, учитель, единомышленник… Человек, который научил меня профессии, а потом долгие годы мы шли бок о бок по жизни.

Он оставил после себя огромное количество учеников… Осиротели… Дорогой мой человек. Вечная память», — подписал снимок с Михаилом Борисовым знаменитый артист.

Instagram @andreysokolov.as

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Андрей Соколов признался, что пока даже не может осознать всего произошедшего.

«Я не могу сейчас ничего говорить, потому что пока еще я даже понять не могу», — сказал знаменитый ученик Михаила Борисова.

19 сентября Михаилу Борисову стало плохо во время записи программы. Телеведущего экстренно госпитализировали. В клинике врачи ввели его в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ. Позднее было принято решение перевести пациента из отделения острых инфарктов в специализированную клинику. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать. Уже в больнице реанимационные действия не дали результата.

Предварительной причиной смерти врачи называют остановку сердца, а также коронавирус. Известно, что у Михаила Борисова была гипертоническая болезнь с поражением сердца, а также сахарный диабет второго типа. На момент госпитализации у ведущему было нарушение сердечного ритма. Знакомые Борисова говорят, что он уже три дня жаловался на аритмию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был творческий путь Михаила Борисова.