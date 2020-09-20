На неделе с 21 по 27 сентября всем знакам зодиака придется нелегко. Виновато сложное время, когда Солнце переходит из знака Девы в Весы. Это не может не отразиться на всех аспектах нашей жизни, особенно — на эмоциональном фоне.

Астролог Алена Никольская объяснила, как следует себя вести и на что обращать внимание в ближайшие несколько дней.

С 21 по 23 сентября

Как пояснила специалист по звездам, люди не сразу заметят изменения в своем самочувствии. Но уже с середины предстоящей недели их ждет неприятный «сюрприз».

«До среды (23 сентября — Прим. ред.) Солнце находится в знаке Девы. Это хорошо, потому что Дева сдерживает напряжение и накал эмоций, — объяснила Никольская. — После того, как во вторник будет осеннее равноденствие, а в среду Солнце перейдет в знак Весов, ситуация начнет очень сильно ухудшаться».

Причина в положении Солнца — оно словно обесточено, постоянно падает в неизвестность, ему тяжело переносить это время. Несмотря на связь знака Весов с Венерой, Солнцу это не помогает.

С 23 по 27 сентября

Уже с 23 сентября и до конца месяца все заметят изменения. Обстановка вокруг буквально накалится — будь то коллектив или члены семьи.

«Переход в Весы — это напряженные аспекты с Марсом и большим количеством планет в Козероге. Сейчас это Сатурн, Юпитер и Плутон, — перечислила астролог. — Все эмоции будут на пределе, зашкаливать».

Алена Никольская предупредила, что в настоящий момент лучше не цепляться до последнего за свою точку зрения. Отстаивать свое мнение столь же рьяно будут все, даже если они неправы.

Внимание, опасность!

Сейчас на небе правит «черная» Луна — Лилит. В связке с Марсом это может привести к по-настоящему опасным ситуациям. Конфликты в рабочих вопросах, в общении неизбежны, но также можно пострадать даже физически.

«Лилит будет застилать наши глаза и разум эмоциями и желаниями действовать во вред себе и окружающим», — предупредила Никольская.

А вот «белая» Луна — Селена — всю неделю будет в 19-м градусе Скорпиона. Повлиять на эмоции она просто не сможет.

Кроме того, сейчас Меркурий находится в Весах, в оппозиции к Марсу. Как известно, он отвечает за общение, подачу информации и способность договариваться.

«Сейчас это умение будет под большим вопросом», — заметила астролог.

Венера сменила положение и находится во Льве. Пока что она не сможет сильно повлиять на ситуацию, это случится позже. Однако она добавит жизни яркости, эмоциональности и умения наслаждаться жизнью.

От чего пока лучше отказаться?

Солнце в Весах говорит о том, что нельзя поддаваться гневу, затевать конфликты и поддаваться на чужие подначки. До конца недели нужно будет повременить и с решением судебных вопросов. Юридические проволочки в такое время могут затянуться.

Главное же — помнить о том, что Солнце находится в Весах.

«Сейчас никакие важные и агрессивные действия делать не стоит, все это обернется против вас», — предупредила напоследок Алена Никольская.

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