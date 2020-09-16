Кармическое новолуние: почему в этом месяце нужно расквитаться со всеми делами

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Валентин Черников
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Астролог Алена Никольская рассказала, как избежать неприятностей, которые готовит растущая Луна в Деве с 17 сентября.

Фото, видео: Depositphotos / hydromet; 5-tv.ru

Луна готовит жителям Земли очередное испытание: 17 сентября начинается так называемое кармическое новолуние. Это явление предполагает непростые последствия для всех знаков зодиака. Но при желании и осведомленности их удастся избежать. Как это сделать, рассказала астролог Алена Никольская.

«Во время кармического новолуния обостряются все моменты, которые мы когда-либо не решили. В этот раз новолуние произойдет в знаке Девы — земного знака. Это значит, что все вопросы, которые связаны с повседневностью, родными и близкими, работой, которая вас кормит — это в течение месяца будет на первом месте. Если вы в каком-то вопросе вы систематически не дорабатывали, вы точно получите большие неприятности», — предупредила эксперт.

В связи с этим астролог призвала подумать о делах, которые человек периодически откладывает. Если их не удалось закрыть к новолунию, то однозначно придется сделать в течение этого месяца. Иначе они встанут огромной глыбой на жизненном пути.

Никольская посоветовала сделать аудит дел, с которыми каждый сталкивался за последние полгода-год. Подытожить свою работу за столь длинный срок — задача не из легких, но ее выполнение заметно упростит задачу. Иначе само мироздание заставит задуматься об актуальных, но не решенных вопросах.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог Алена Никольская подсказала, как добиться успеха в делах на неделе с 14 по 20 сентября?

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