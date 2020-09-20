«Это был спектакль»: сколько Джигурда заработал на мнимых разводах с Анисиной?

|
Анастасия Шадская
132

Шоумен восемь лет был женат на прославленной фигуристке.

«Это был спектакль»: сколько Джигурда заработал на мнимых разводах с Анисиной?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Актер Никита Джигурда признался, что получил около 3,5 миллиона рублей, разыгрывая развод с фигуристкой Мариной Анисиной. Он делал это с супругой по договоренности, чтобы заработать больше денег.

В эфире передачи «Секрет на миллион» Джигурда согласился с утверждением ведущей Леры Кудрявцевой. Он действительно разыгрывал якобы ревность к жене в 2015 году. И их повторный бракоразводный процесс после «примирения» тоже был спланирован — рассказы о стрессе Анисиной, физической насилии в семье были выдумкой.

«Хоть раз с Мариной вы считали, сколько вы заработали на спектакле под названием развод?» — спросила у «Огненного Грома» Кудрявцева.

«За первые три шоу я получил по десять тысяч долларов. Если считать в общей сложности на двоих — ну, около 60 тысяч долларов», — сказал Джигурда.

«3,5 миллиона», — быстро подсчитала его собеседница.

Последние несколько лет Марина Анисина с сыном Миком-Анжелем и дочерью Эвой-Владой живут в Бордо, Франция. Дети профессионально занимаются теннисом, мечтают покорять мировые корты. А экс-супруга Джигурды занимается тренерской работой и полностью обеспечивает детей. Шоумен оплачивает им только уроки тенниса и гасит долги по парижской квартире.

Несмотря на жизнь порознь, Джигурда опроверг расставание с Анисиной. Пандемия просто мешает им видеться чаще.

«Мы настолько срослись друг с другом, — эмоционально сказал он. — Я впервые встретил женщину, с которой у меня совпала биохимия».

Не подтвердил шоумен и слухи про наличие у него внебрачных детей, пишет «Экономика сегодня». У него есть только сын от первого брака с Мариной Есипенко, двое сыновей от гражданской супруги Яны Павелковской, и дети от Анисиной.

Ранее 5-tv.ru писал про откровенное видео Джигурды с Анастасией Волочковой.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
75.03
-0.16 88.96
0.33
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Последние новости

18:26
«Человек уже умер»: мама погибшего курьера Захарова простила Михаила Ефремова
18:11
«Как с новой сумочкой»: пользователей возмутило идиллическое фото жены Петросяна с коляской
17:59
Эльман Пашаев объяснил, почему «провалил» дело Михаила Ефремова
17:48
Алла Пугачева рассказала о состоянии родственника, пострадавшего в ДТП с сыном брянского чиновника
17:36
«Засмеялся и выиграл»: как Михаил Борисов помог известному артисту одержать важную победу
17:30
«Требую генетической экспертизы!» — Басков усомнился в отцовстве Петросяна

Сейчас читают

После смерти Михаила Борисова дочь Легкоступовой рассказала своему адвокату о мистическом совпадении
«Грудь на талии»: образ Марины Александровой на «Кинотавре» раскритиковала дизайнер
Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок