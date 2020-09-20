«Это был спектакль»: сколько Джигурда заработал на мнимых разводах с Анисиной?

Актер Никита Джигурда признался, что получил около 3,5 миллиона рублей, разыгрывая развод с фигуристкой Мариной Анисиной. Он делал это с супругой по договоренности, чтобы заработать больше денег.

В эфире передачи «Секрет на миллион» Джигурда согласился с утверждением ведущей Леры Кудрявцевой. Он действительно разыгрывал якобы ревность к жене в 2015 году. И их повторный бракоразводный процесс после «примирения» тоже был спланирован — рассказы о стрессе Анисиной, физической насилии в семье были выдумкой.

«Хоть раз с Мариной вы считали, сколько вы заработали на спектакле под названием развод?» — спросила у «Огненного Грома» Кудрявцева.

«За первые три шоу я получил по десять тысяч долларов. Если считать в общей сложности на двоих — ну, около 60 тысяч долларов», — сказал Джигурда.

«3,5 миллиона», — быстро подсчитала его собеседница.

Последние несколько лет Марина Анисина с сыном Миком-Анжелем и дочерью Эвой-Владой живут в Бордо, Франция. Дети профессионально занимаются теннисом, мечтают покорять мировые корты. А экс-супруга Джигурды занимается тренерской работой и полностью обеспечивает детей. Шоумен оплачивает им только уроки тенниса и гасит долги по парижской квартире.

Несмотря на жизнь порознь, Джигурда опроверг расставание с Анисиной. Пандемия просто мешает им видеться чаще.

«Мы настолько срослись друг с другом, — эмоционально сказал он. — Я впервые встретил женщину, с которой у меня совпала биохимия».

Не подтвердил шоумен и слухи про наличие у него внебрачных детей, пишет «Экономика сегодня». У него есть только сын от первого брака с Мариной Есипенко, двое сыновей от гражданской супруги Яны Павелковской, и дети от Анисиной.

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