Путин записал видеообращение для выступления на Генассамблее ООН

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Марина Неруцких
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Запись покажут 22 сентября на 75-сессии всемирной организации.

Путин записал видеообращение для выступления на Генассамблее ООН

Фото: ТАСС / Климентьев Михаил

Президент России Владимир Путин записал свое выступление для Генассамблеи ООН. Как сообщает телеканал «Россия 1», ролик будет показан 22 сентября.

Из-за пандемии коронавируса Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала лидерам стран и министрам записать видеообращения, для использования их во время прений на ежегодной неделе высокого уровня всемирной организации.

В этом году 75-я сессия Генассамблеи ООН будет проходить в новом формате. Во время выступления в зале будет находиться по одному человеку. Организаторы предлагали главам государств либо записать видеообращение, либо доверить свою речь постпредам, либо прибыть для выступления в Нью-Йорк лично. Однако в последнем случае, придется пройти двухнедельный карантин.

По данным федерального канала, российский лидер записал видеовыступление на фоне баннера «Общее будущее общими силами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с Совбезом подготовку выступления на Генассамблее ООН.

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