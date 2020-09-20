Путин записал видеообращение для выступления на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин записал свое выступление для Генассамблеи ООН. Как сообщает телеканал «Россия 1», ролик будет показан 22 сентября.

Из-за пандемии коронавируса Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала лидерам стран и министрам записать видеообращения, для использования их во время прений на ежегодной неделе высокого уровня всемирной организации.

В этом году 75-я сессия Генассамблеи ООН будет проходить в новом формате. Во время выступления в зале будет находиться по одному человеку. Организаторы предлагали главам государств либо записать видеообращение, либо доверить свою речь постпредам, либо прибыть для выступления в Нью-Йорк лично. Однако в последнем случае, придется пройти двухнедельный карантин.

По данным федерального канала, российский лидер записал видеовыступление на фоне баннера «Общее будущее общими силами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с Совбезом подготовку выступления на Генассамблее ООН.