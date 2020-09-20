Умер актер из сериала «Папины дочки»

Умер актер театра и кино Владимир Чуприков. О смерти артиста сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«19 сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год. Наши соболезнования родным и близким», — отметили коллеги актера.

Советскому и российскому зрителю Владимир Чуприков знаком по многочисленным воплощениям на киноэкране образа Никиты Хрущева.

Кроме роли советского генсека, на которого артист действительно был довольно сильно похож, Чуприков воплотил на киноэкранах множество ярких образов второго плана. В частности, он сыграл капитана Шмакова в сериале «Папины дочки».

В фильмографии актера также участие в фильмах «Любовь-морковь», «Кухня-5», «Холодное танго» и многих других. Чуприков также являлся преподавателем Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).