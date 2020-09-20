Очередным «сексуальным экспериментом» назвала измену Сергея «Тарзана» Глушко певице Наташе Королевой давняя подруга стриптизера, скрывающаяся под именем Вероника Ч. В беседе с KP.RU на условиях анонимности женщина рассказала, почему не исключает, что артистка с самого начала была в курсе этих похождений и как минимум не препятствовала.

Говоря о сложившейся ситуации, Вероника заявила, что в семье Королевой приняты «свободные отношения». Так, даже у нее самой был роман с Тарзаном. Женщина поведала, что некоторое время назад давала шоумену индивидуальные уроки актерского мастерства перед важным спектаклем. Тогда между ними и проскочила «искра». Однако в отличие от нынешней любовницы Глушко — Анастасии Шульженко — его старая подруга бегать по шоу с целью пиара не стала.

С молодой особой Тарзану и Королевой просто не повезло, уверена Вероника: хотели любовных приключений, а получили грандиозный скандал. Вместе с тем женщина утверждает, что даже в этом случае о разводе селебрити не стоит и говорить.

«Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем. Не удивлюсь, если эта любовница — эксперимент. Они очень любят эксперименты. Возможно, это — один из экспериментов Наташи и Сережи… сексуальных, потому что они все это любят и практикуют. Удивительно, почему там Наташа не засветилась — это странно. Они свободные в этом плане. Может быть „снимали“ одну девочку…» — заявила Вероника.

Instagram @tarzan___official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любовница Сергея «Тарзана» Глушко опубликовала зашифрованное послание.