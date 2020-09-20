Любовница Тарзана опубликовала новое зашифрованное послание
Молодая «разлучница» не оставляет звездную пару в покое даже после примирения супругов.
Фото: Instagram @anastasiya.shulzhenko
Молодая актриса из Краснодара — Анастасия Шульженко в одночасье стала одной из самых обсуждаемых женщин в российском шоу-бизнесе. Виной тому тайный роман с Тарзаном, ставший явным. Сам шоумен уже признался в измене своей жене Наташе Королевой, объяснив случившееся «женским коварством». Также он заявил, что Шульженко с подругой опоили его, чтобы выкрасть украшения из дома знаменитостей.
В своем микроблоге в Instagram молодая актриса постоянно муссирует тему своих отношений с шоуменом, а также пытается уколоть жену своего возлюбленного. К слову, Королева уже простила Тарзана, но Шульженко это не останавливает. На этот раз она на камеру прочитала стихотворение, в котором сетовала на разбитое женатым мужчиной сердце.
«Мне, доверчивой, не понять,
Почему, пробегая мимо,
Вы решили меня обнять?
Почему так с тоской и сладко
Вы впивались в мое лицо?
У меня на руке — перчатка.
У тебя на руке — кольцо», — томно продекламировала Шульженко стихи известной поэтессы Ах Астаховой.
В комментариях фолловеры не стали скрывать своего презрения к «разлучнице». Изощрялись в мастерстве нелестных комментариев и отмечали «ужасные актерские способности девушки».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Шульженко может оказаться за решеткой за публикации фото и видео интимного характера с Тарзаном.
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