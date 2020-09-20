Любовница Тарзана опубликовала новое зашифрованное послание

Молодая актриса из Краснодара — Анастасия Шульженко в одночасье стала одной из самых обсуждаемых женщин в российском шоу-бизнесе. Виной тому тайный роман с Тарзаном, ставший явным. Сам шоумен уже признался в измене своей жене Наташе Королевой, объяснив случившееся «женским коварством». Также он заявил, что Шульженко с подругой опоили его, чтобы выкрасть украшения из дома знаменитостей.

В своем микроблоге в Instagram молодая актриса постоянно муссирует тему своих отношений с шоуменом, а также пытается уколоть жену своего возлюбленного. К слову, Королева уже простила Тарзана, но Шульженко это не останавливает. На этот раз она на камеру прочитала стихотворение, в котором сетовала на разбитое женатым мужчиной сердце.

«Мне, доверчивой, не понять,

Почему, пробегая мимо,

Вы решили меня обнять?

Почему так с тоской и сладко

Вы впивались в мое лицо?

У меня на руке — перчатка.

У тебя на руке — кольцо», — томно продекламировала Шульженко стихи известной поэтессы Ах Астаховой.

Instagram @anastasiya.shulzhenko

В комментариях фолловеры не стали скрывать своего презрения к «разлучнице». Изощрялись в мастерстве нелестных комментариев и отмечали «ужасные актерские способности девушки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Шульженко может оказаться за решеткой за публикации фото и видео интимного характера с Тарзаном.