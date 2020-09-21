Прощай, изоляция! Когда россияне смогут полететь В Белоруссию, Казахстан и Киргизию?

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Согласно постановлению правительства, РФ возобновила авиасообщение еще в ряде стран.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Simon Belcher, 5-tv.ru

Россия возобновляет авиасообщение еще с рядом стран, которое было прервано в связи с коронавирусом. В этот раз в списке — Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Корея. Соответствующее распоряжение подписано правительством.

Беспрепятственно путешествовать смогут не только граждане перечисленных государств, но и россияне. Самолеты начнут курсировать с периодичностью раз в неделю. В Минск, Бишкек и Нур-Султан рейсы будут отправляться с 21 сентября, а в Сеул — с 27-го.

С 1 августа были возобновлены полеты из России в ВеликобританиюТурцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию. Однако въезд в последнюю страну разрешен только обладателям вида на жительство. Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения РФ с популярными туристическими направлениями в Европе в российском МИД назвали преждевременным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две европейские столицы названы опасными по COVID-19.

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