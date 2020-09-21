Прощай, изоляция! Когда россияне смогут полететь В Белоруссию, Казахстан и Киргизию?
Согласно постановлению правительства, РФ возобновила авиасообщение еще в ряде стран.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Simon Belcher, 5-tv.ru
Россия возобновляет авиасообщение еще с рядом стран, которое было прервано в связи с коронавирусом. В этот раз в списке — Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Корея. Соответствующее распоряжение подписано правительством.
Беспрепятственно путешествовать смогут не только граждане перечисленных государств, но и россияне. Самолеты начнут курсировать с периодичностью раз в неделю. В Минск, Бишкек и Нур-Султан рейсы будут отправляться с 21 сентября, а в Сеул — с 27-го.
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