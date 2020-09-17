Две европейские столицы названы опасными по COVID-19
В этих городах по мнению специалистов института Роберта Коха продолжается передача вируса от жителя к жителю.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gao Jing, 5-tv.ru
Институт Роберта Коха, который изучает инфекционные заболевания, объявил столицу Венгрии Будапешт и столицу Австрии Вену регионами риска в связи с пандемией COVID-19. По оценке института, в подобных зонах «продолжается передача» вируса от одних жителей другим.
Между тем количество зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 30 миллионам. Больше всего заболевших за прошедшие сутки — в Индии, США и Бразилии. В ряде стран уже заявили: это начало второй волны.
Тут надо отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнила ситуации в России и Европе, и в нашей стране заболеваемость COVID-19 довольно низкая.
На таком фоне логичным стало новое заявление российского МИД: пока рано говорить о конкретных датах возобновления авиасообщения России с европейскими туристическими направлениями. В отличие от многих стран, у нас речь о второй волне пандемии не идет. А потому: «нужно сохранять осторожность для поддержания позитивных тенденций».
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