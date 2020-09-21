В Ростовской области стартуют стратегические военные учения «Кавказ-2020». Это завершающий этап оперативной подготовки Вооруженных сил России в текущем году.

Главная цель — отработать взаимосвязь между штабами различных родов войск, в том числе иностранных союзников. В маневрах принимают участие воинские формирования Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Ну а первыми на боевые позиции вышли российские подразделения.

«В соответствии с замыслом учения дивизионы совершили марш на боевые позиции. В ходе марша отразили удар разведывательно-диверсионных групп, провели специальную обработку техники. Готовы к отражению ударов», — отметил начальник штаба дивизии ПВО Южного военного округа, полковник Андрей Титовский.

Основное действие развернется на полигонах Южного военного округа и в аквавториях Черного и Каспийского морей. Ожидается участие кораблей военно-морских сил Ирана.