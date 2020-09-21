Названы победители американской премии «Эмми»

|
Василий Заика
79

72-я церемония награждения телевизионным эквивалентом «Оскара» состоялась в виртуальном режиме.

Названы победители американской премии «Эмми»

Фото: ТАСС / Television Academy

Американской телевизионной премии «Эмми» как лучшие мини-, комедийный и драматический сериалы удостоены «Хранители», «Шиттс Крик» и «Наследники». 72-я церемония награждения эквивалентом «Оскара» состоялась в виртуальном режиме. Прямую трансляцию из Лос-Анджелеса вел телеканал ABC.

Фантастический боевик «Хранители» режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса был выдвинут на «Эмми» с самым большим количеством номинаций — 26. Роли в сериале принесли премии Реджине Кинг и Яхье Абдулу-Матину как лучшим драматическим актерам. Также статуэтками отмечены сценаристы «Хранителей» Дэмон Линделоф и Корд Джефферсон.

Ситком «Шиттс Крик» был в числе претендентов на 15 наград. В результате его создатели забрали семь статуэток, в том числе за лучший комедийный сериал. Организаторы «Эмми» отметили, что впервые в истории премии одна работа победила во всех номинациях комедийного жанра.

Лауреатом в номинации «Лучший комедийный актер» стал Юджин Леви, благодаря роли в «Шиттс Крик». Лучшей комедийной актрисой стала Кэтрин О’Хара, также сыгравшая в ситкоме.

Премия «Эмми» вручается с 1949 года Академией телевизионных искусств и наук США. Она является одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу статуэток, выполненных в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, решают порядка 23 тысяч членов телеакадемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Великолепная Пятерка» и «Условный мент» покоряют западный кинорынок.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:31
«Хватит с голой попкой бегать!» — Людмила Поргина посоветовала Тарзану сменить профессию
9:16
Кто может стать следующим Джеймсом Бондом?
9:03
Видео: Сотня сотрудников МЧС на вертолетах и бульдозерах тушит пожары в Магаданской области
8:52
Прощай, изоляция! Когда россияне смогут полететь В Белоруссию, Казахстан и Киргизию?
8:42
Алеся Кафельникова закрутила роман с бывшим женихом Ходченковой
8:33
Названы победители американской премии «Эмми»

Сейчас читают

Какое наследство оставил детям ведущий «Русского лото» Михаил Борисов?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок