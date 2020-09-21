Названы победители американской премии «Эмми»

Американской телевизионной премии «Эмми» как лучшие мини-, комедийный и драматический сериалы удостоены «Хранители», «Шиттс Крик» и «Наследники». 72-я церемония награждения эквивалентом «Оскара» состоялась в виртуальном режиме. Прямую трансляцию из Лос-Анджелеса вел телеканал ABC.

Фантастический боевик «Хранители» режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса был выдвинут на «Эмми» с самым большим количеством номинаций — 26. Роли в сериале принесли премии Реджине Кинг и Яхье Абдулу-Матину как лучшим драматическим актерам. Также статуэтками отмечены сценаристы «Хранителей» Дэмон Линделоф и Корд Джефферсон.

Ситком «Шиттс Крик» был в числе претендентов на 15 наград. В результате его создатели забрали семь статуэток, в том числе за лучший комедийный сериал. Организаторы «Эмми» отметили, что впервые в истории премии одна работа победила во всех номинациях комедийного жанра.

Лауреатом в номинации «Лучший комедийный актер» стал Юджин Леви, благодаря роли в «Шиттс Крик». Лучшей комедийной актрисой стала Кэтрин О’Хара, также сыгравшая в ситкоме.

Премия «Эмми» вручается с 1949 года Академией телевизионных искусств и наук США. Она является одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу статуэток, выполненных в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, решают порядка 23 тысяч членов телеакадемии.

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