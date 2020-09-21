Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что стриптизеру Сергею Глушко, более известному как Тарзан, стоит найти более серьезную работу. Иначе, по ее мнению, за супругом Наташи Королевой так и будут бегать многочисленные поклонницы, провоцируя измены в семье.

«Тарзану другую профессию пора выбирать. Хватит с голой попкой по сцене бегать. Как же его сыночек всю эту ситуацию переживает?» — посетовала актриса в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Поргина считает, что 50-летний Тарзан уже «сдулся» для того, чтобы действительно испытывать сильные чувства, поэтому скандал с изменой Королевой с 28-летней Анастасией Шульженко она назвала «проплаченным пиаром». По ее мнению, стриптизер просто решил заработать на этой истории денег, поэтому и признался в адюльтере на всю страну.

«Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства?» — вопрошает Поргина.

Ранее, как писал 5-tv.ru, сын Тарзана и Королевой Архип опубликовал в Instagram загадочный пост, который натолкнул фолловеров на мысль, что парень сильно переживает из-за проблем в семье. Его отец несколько дней назад признался в измене жене, заявив, что стал жертвой «женского коварства». По словам Глушко, две посетившие его женщины одурманили его некими веществами, а одна из них — его бывшая любовница Анастасия Шульженко — соблазнила. В результате приехавшая с отдыха Наташа Королева обнаружила пропажу своих драгоценностей на сумму пять миллионов рублей. Позже Шульженко заявила, что давно состоит в интимных отношениях с Тарзаном, но к краже не причастна.