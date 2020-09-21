Американский эксперт рассказал, почему США не могут разбомбить Калининград

Аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий США Шейн Прейзоутер в статье для Defence One рассказал, почему Соединенные Штаты не могут разбомбить Калининград.

По словам эксперта, для результативного прорыва систем противовоздушной обороны (ПВО) России Вашингтону потребуется значительно большее количество стратегических бомбардировщиков, чем сейчас стоит на вооружении. К настоящему времени многие боевые машины попросту устарели. В 2050 году из эксплуатации будут выведены B-52, после чего на вооружении американской армии останутся всего 100 единиц B-21.

Шейн Прейзоутер отмечает, что залогом победы США в возможном противостоянии России и Китаю потребуется как минимум 225 бомбардировщиков. Именно такое количество боевых машин, по расчетам аналитика, позволит Соединенным Штатам разгромить китайские аванпосты и преодолеть мощный заслон ПВО Калининграда.

«Даже несмотря на то, что у Соединенных Штатов есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома объединенной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — пишет Шейн Прейзуотер.

Автор статьи выразил уверенность, что вместо проведения модернизации устаревающих самолетов командованию американской армии стоит поставить на вооружение стратегический борт, способный нести внушительное количество боеголовок.

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