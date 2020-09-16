Венесуэльские военные сбили американский самолет

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Валентин Черников
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Министр внутренних дел страны Нестор Ревероль заявил, что воздушное судно с номером США перевозило наркотики.

Венесуэльские военные сбили американский самолет

Фото: Twitter @NestorLReverol

Военные Венесуэлы сбили самолет США, который использовался для перевозки наркотиков. Об этом сообщил в Twitter глава МВД страны Нестор Ревероль.

«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», — отрапортовал министр.

В доказательство чиновник выложил в микроблоге снимки с места крушения воздушного судна.

Twitter @NestorLReverol

Оборонные силы Венесуэлы периодически уничтожают неопознанные самолеты наркомафии. Последний аналогичный инцидент произошел двумя месяцами ранее. В 2013 году президент страны Николас Мадуро разрешил сбивать любой объект наркомафии в воздушном пространстве страны.

«После обнаружения нелегального авиационного подразделения с помощью радаров командование воздушных сил Венесуэлы активировало протоколы, установленные в законе о контроле за комплексной защитой воздушного пространства. Мы остаемся в постоянной боевой готовности, отслеживая наше воздушное пространство, чтобы предотвратить его использование для незаконного оборота наркотиков из Колумбии — крупнейшего производителя кокаина в мире», — добавил Ревероль.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель США «потерял» топливный бак при взлете с авианосца.

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