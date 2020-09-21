СКР подозревает бизнесмена Быкова в попытке нанять киллера

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Татьяна Меркер
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Красноярскому предпринимателю ранее предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства.

Фото, видео: ТАСС / Андрей Самсонов, СК РФ

Арестованный красноярский бизнесмен Анатолий Быков может быть также причастен к подстрекательству к убийству. Такие данные были получены в ходе расследования уголовного дела по статье «Руководство преступным сообществом», сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, Быков мог склонить своего знакомого к убийству 38-летнего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского. Киллер согласился выполнить «поручение» и начал выслеживать потерпевшего.

«1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный, исполнитель убийства из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший сумел увести свой автомобиль с линии обстрела. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Анатолию Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух своих подельников в 1994 году из-за несправедливого распределения доходов. Предприниматель также подозревается в организации расправы над учредителем фирмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан предполагаемый поджигатель клиники в Красноярске. Мужчину узнали по характерным татуировкам.

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