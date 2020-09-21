Легкомоторный самолет рухнул в Ханты-Мансийском автономном округе

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Алиса Маркова
Срочная новость 68

По предварительным данным, в момент ЧП на борту воздушного судна находились два человека.

Легкомоторный самолет рухнул в Ханты-Мансийском автономном округе

Фото: www.globallookpress.com / Martin Moxter

Легкомоторный самолет рухнул возле озера Высынглор в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным данным, в момент ЧП на борту воздушного судна находились два человека. По данным 5-tv.ru, они, вероятнее всего, живы.

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