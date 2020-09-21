Легкомоторный самолет рухнул в Ханты-Мансийском автономном округе
По предварительным данным, в момент ЧП на борту воздушного судна находились два человека.
Фото: www.globallookpress.com / Martin Moxter
Легкомоторный самолет рухнул возле озера Высынглор в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным данным, в момент ЧП на борту воздушного судна находились два человека. По данным 5-tv.ru, они, вероятнее всего, живы.
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