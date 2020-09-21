«Где водитель?» — почему «залег на дно» сын вице-губернатора Брянска

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После резонансного ДТП со смертельным исходом Максим Резунов на работу так и не вышел. Очевидцы говорят, что и с места аварии он быстро исчез.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Брянске сейчас выясняют обстоятельства пьяного ДТП, которое устроил сын местного вице-губернатора. 33-летний Максим Резунов протаранил на своем внедорожнике легковушку — помимо водителя, в ней находились шестилетняя девочка и женщина.

Всех троих госпитализировали. Мужчина от полученных травм позже скончался. По словам свидетелей, Резунов, который, к слову и сам является госслужащим, еле стоял на ногах.

От медосвидетельствования он отказался, а после и вовсе скрылся. За резонансной историей следит Денис Кулага.

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов спешно покидает рабочее место. Сегодня утром стало известно, по факту пьяного ДТП с участием его сына, возбуждено уголовное дело.

Но в кулуарах правительства утверждают, якобы Резунов сейчас спешит домой к сыну. Уж слишком серьезные обвинения. В ночь, когда в Брянске отгремели празднования по случаю дня города, Резунов-младший якобы сел пьяным за руль внедорожника, не справился с управлением и протаранил, стоящую на светофоре легковушку. От медосвидетельствования он отказался. Более того, по словам очевидцев сбежал с места происшествия.

«Все выскочили из машин и кричали: „Где водитель? Где водитель?“. Они подскочили, потом они побежали к этой машине, думали, что там кто-то пострадал. А потом они увидели, что там просто сработала подушка безопасности. А водителя никто не видел. Даже сотруднкии ДПС говорили — „Где водитель этой машины?“», — рассказывает очевидец происшествия Наталья Трофимова.

Водителя иномарки Дмитрия Пугачева в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Почти три дня врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались критическими. Молодой человек умер, так и не приходя в сознание.

«Врачи сказали — была получена травма несовместимая с жизнью. У него гематома головы. Ему удалили гематому, отек мозга. Виновник парии сын высокопоставленного чиновника и поэтому все пытаются скрыть», — говорит сестра погибшего Алла Пугачева.

В городе утверждают, якобы Резунов младший уже не первый раз садится рьяным за руль. И все время ему удавалось обходить наказание. Вот и в этот раз, кажется, были предприняты все попытки, чтоб о громком ДТП знали лишь единицы.

Местных жителей поразило то, насколько быстро сотрудники ДПС зафиксировали последствия ДТП и убрали с перекрестка автомобили. Вот и вечно нерасторопные коммунальщики за считанные минуты расчистили дорогу, словно аварии и не было. Правда, сделали все это на скорую руку, потому что вся обочина усыпана в крошках от битого стекла. И здесь же можно обнаружить части от кузова автомобилей.

Где сейчас находится вероятный виновник ДТП неизвестно. На работе он так и не появился. Сейчас решается вопрос об увольнении Максима Резунова с госслужбы.

«Руководство в курсе. Будем проводить внутреннее расследование, то есть дальнейшая судьба будет решаться», — поясняет замначальника юго-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Андрей Епишин.

В полиции нам заявили, что тоже пока не в курсе, где скрывается Резунов-младший. Но в ведомстве планируют в ближайшее время его вызвать на допрос. Возможно, единственный человек, кто точно знает место нахождение вероятного виновника страшного ДТП вице-губернатор региона Александр Резунов, который сегодня так срочно решил покинуть рабочее место.

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