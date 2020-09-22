Фото ценой в жизнь: Парень с девушкой разбились после прогулки по крышам в Петербурге
В Северной столице в последнее время появляется все больше гидов, устраивающих нелегальные экскурсии по крышам.
Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru
В Петербурге расследуют обстоятельства экстремальной фотосессии, которая закончилась трагедией. Парень с девушкой сорвались с высоты шестого этажа и погибли.
Экскурсии по крышам в городе разрешены официально, но каждый день своей и чужими жизнями рискуют десятки гидов-нелегалов.
Корреспондент Алексей Полторанин разбирался в проблеме. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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