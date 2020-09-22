Фото ценой в жизнь: Парень с девушкой разбились после прогулки по крышам в Петербурге

В Петербурге расследуют обстоятельства экстремальной фотосессии, которая закончилась трагедией. Парень с девушкой сорвались с высоты шестого этажа и погибли.

Экскурсии по крышам в городе разрешены официально, но каждый день своей и чужими жизнями рискуют десятки гидов-нелегалов.

Корреспондент Алексей Полторанин разбирался в проблеме. Подробнее смотрите в видеосюжете.