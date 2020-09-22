«Папина копия»: Ургант показал фото младшей дочери в честь ее пятилетия
Маленькая именинница получила множество комплиментов от фанатов своего знаменитого отца.
Фото, видео: Instagram @urgantcom
Иван Ургант нечасто балует поклонников фото своей семьи. Ведущий бережет своих близких от вспышек камер и внимания прессы, однако в день рождения младшей дочери Валерии он показал снимок именинницы. Его малышке исполнилось пять лет.
Почитатели таланта ведущего не скупились на комплименты. Многие отмечали портретное сходство звезды и его наследницы.
«Папина копия»
«Очень теплая фотка! Like!»
«Вот сколько фотографий видела, всегда такие атмосферные, словно родом из СССР»
«Ой! Как? Уже? С именинницей!»
«Как здорово! Чудесная девочка! Всех благ вашей семье!» — желали подписчики.
Иван Ургант воспитывает двух родных дочерей, а также сына и дочь от первого брака своей супруги Натальи. Старшей наследнице артиста, Нине, 13 лет, младшей, Валерии — только пять. Эрика — дочь его жены, уже достигла 20-летия. А сны Нико — 23 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты Урганта перепутали на фото его жену и старшую дочь.
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