«Папина копия»: Ургант показал фото младшей дочери в честь ее пятилетия

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Алина Потёмкина
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Маленькая именинница получила множество комплиментов от фанатов своего знаменитого отца.

Фото, видео: Instagram @urgantcom

Иван Ургант нечасто балует поклонников фото своей семьи. Ведущий бережет своих близких от вспышек камер и внимания прессы, однако в день рождения младшей дочери Валерии он показал снимок именинницы. Его малышке исполнилось пять лет.

Почитатели таланта ведущего не скупились на комплименты. Многие отмечали портретное сходство звезды и его наследницы.

«Папина копия»

«Очень теплая фотка! Like!»

«Вот сколько фотографий видела, всегда такие атмосферные, словно родом из СССР»

«Ой! Как? Уже? С именинницей!»

«Как здорово! Чудесная девочка! Всех благ вашей семье!» — желали подписчики.

Instagram @urgantcom

Иван Ургант воспитывает двух родных дочерей, а также сына и дочь от первого брака своей супруги Натальи. Старшей наследнице артиста, Нине, 13 лет, младшей, Валерии — только пять. Эрика — дочь его жены, уже достигла 20-летия. А сны Нико — 23 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты Урганта перепутали на фото его жену и старшую дочь.

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