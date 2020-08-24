«Которая жена?» — Супругу Урганта приняли за его старшую дочь
Ведущий подлился снимком своих девочек в Instagram.
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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, Instagram @urgantcom
Иван Ургант решил поделиться с фанатами фото своей семьи. В Instagram он выложил снимок, на котором запечатлены его жена Наталья и общие с ней дочери Нина и Валерия.
«Beastie Girls», — подписал кадр ведущий, что можно перевести как «Зверские девчонки».
Поклонники сначала принялись восхищаться тем, какие красивые девушки, и что все они похожи на Ивана.
«Классные девчонки у вас, Иван Андреевич»;
«Младшая — копия папы»;
«Клоны Ивана»;
«Женская банда!» — писали фолловеры.
Правда, некоторые поклонники запутались в том, кто изображен на фото. Многие приняли супругу знаменитости за его приемную дочь Эрику, от первого брака нынешней жены.
«Когда жена выглядит как третья дочь»;
«Тоже так подумала, запуталась в дочерях сначала»;
«Которая жена?»
«Это разве не Эрика, которая стоит?»
«Жена — красавица», — писали почитатели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иван Ургант показал повзрослевшую дочь.
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