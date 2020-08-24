Иван Ургант решил поделиться с фанатами фото своей семьи. В Instagram он выложил снимок, на котором запечатлены его жена Наталья и общие с ней дочери Нина и Валерия.

«Beastie Girls», — подписал кадр ведущий, что можно перевести как «Зверские девчонки».

Instagram @urgantcom

Поклонники сначала принялись восхищаться тем, какие красивые девушки, и что все они похожи на Ивана.

«Классные девчонки у вас, Иван Андреевич»;

«Младшая — копия папы»;

«Клоны Ивана»;

«Женская банда!» — писали фолловеры.

Правда, некоторые поклонники запутались в том, кто изображен на фото. Многие приняли супругу знаменитости за его приемную дочь Эрику, от первого брака нынешней жены.

«Когда жена выглядит как третья дочь»;

«Тоже так подумала, запуталась в дочерях сначала»;

«Которая жена?»

«Это разве не Эрика, которая стоит?»

«Жена — красавица», — писали почитатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иван Ургант показал повзрослевшую дочь.